Ideen gesucht: Donau und Neuburger Innenstadt sollen verbunden werden

Plus Das Stadtmarketing Neuburg sucht Visionen, mit denen der Bereich rund um die Donau attraktiver gemacht werden kann. Dafür stehen mehrere tausend Euro zur Verfügung.

Ein Eisladen am Donaustrand oder eine Seebühne für Konzerte? Wie könnte man den Bereich um die Donau, der den Fluss in Neuburg mit der Innenstadt verbindet, noch attraktiver machen? Diese Frage steht im Zentrum eines Ideenwettbewerbes, der nun vom Stadtmarketing ausgeschrieben wird. Im Idealfall sollen drei Projekte gefördert werden. Und für diese Projekte darf jeder Ideen äußern - egal, wie verrückt diese auch sein mögen.

Der Wettbewerb steht unter dem Motto "Vision, Zukunft, Donau". Er soll Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Unternehmen ermöglichen, die Attraktivität der Stadt aktiv mitgestalten zu können. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten zur Beteiligung. Zunächst kann jeder, der möchte, Ideen einreichen. Und diese dürfen so ausgefallen und kreativ sein, wie sie möchten, sagt Leerstandsmanagerin Ilona Dischner, die das Projekt zusammen mit Franziska Kober federführend betreut.