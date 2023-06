IHK verleiht Urkunden an Ausbildungsscouts aus Neuburg-Schrobenhausen

Für ihre Begleitung von Auszubildenden wurden drei Scouts aus Neuburg-Schrobenhausen von der IHK ausgezeichnet.

Bereits seit acht Jahren sind Azubis aus IHK-Ausbildungsbetrieben an Schulen in ganz Oberbayern als IHK-Ausbildungsscouts aktiv. Sie informieren Schülerinnen und Schüler über ihre Erfahrungen in der Berufsausbildung, über ihren zukünftigen Beruf, ihren Ausbildungsalltag und welche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sich nach dem Ausbildungsabschluss bieten. Auf ihrem jährlichen Netzwerktreffen hat die IHK München jetzt drei von ihnen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen für ihr Engagement als IHK-Ausbildungsscouts geehrt:

Daniel Rozman, Industriekaufmann, Bauzentrum Pfaffenhofen GmbH & Co. KG

Evi Krämer, Elektronikerin für Betriebstechnik, Verallia Deutschland AG, Neuburg a.d. Donau

Lena Schlüter, Hotelfachfrau, Landgasthof Vogelsang OHG, Weichering

An der Veranstaltung für die oberbayerischen Scouts in der IHK-Akademie Feldkirchen-Westerham nahmen rund 100 Azubis teil. Florian Kaiser, Leiter der Abteilung Berufliche Ausbildung bei der IHK München, dankte den jungen Erwachsenen für ihren unermüdlichen Einsatz als Botschafter für die duale Berufsausbildung: „An den oberbayerischen Schulen kennen Euch inzwischen alle. Der Erfolg und die Beliebtheit der IHK-Ausbildungsscouts beweisen es. Was ist authentischer als junge Leute, die mit ihrer Begeisterung für eine duale Berufsausbildung wiederum andere junge Menschen anstecken? Allein in diesem Schuljahr habt Ihr rund 400 Klassen besucht und etwa 8500 Schülern aufgezeigt, warum eine Ausbildung Spaß macht und welche ausgezeichneten beruflichen Perspektiven sie bietet.“

Laut Kaiser komme in der Berufsorientierung an den Schulen dieser Dialog auf Augenhöhe sehr gut an. „Mit Eurem Einsatz für die Ausbildung unterstützt Ihr angesichts des Fachkräftemangels auch unsere Wirtschaft.“ Kaiser dankte den Scouts für ihre Teilnahme am Projekt und betonte, dass alle dabei gewinnen: Schüler, Schulen, Ausbildungsbetriebe und natürlich die Azubis selbst.

Die bayernweite Kampagne „IHK AusbildungsScouts“ läuft seit Sommer 2015 und ist ein gemeinsames Projekt der bayerischen IHKs und des bayerischen Wirtschaftsministeriums. In eintägigen Seminaren und Coachings bei den Schuleinsätzen bereitet die IHK interessierte Azubis auf ihre Rolle als Botschafter für die Berufsausbildung vor. Die Scouts lernen, interessant zu präsentieren, sicher vorzutragen und ihre Zuhörer aktiv einzubinden. Zudem werden Inhalte für die sozialen Medien wie zum Beispiel Posts für den Instagram-Kanal „ihkausbildungsscouts“ erstellt.

Seit dem Kampagnenstart 2015 haben in Oberbayern rund 1500 IHK-Ausbildungsscouts etwa 57.000 Schülerinnen und Schüler in mehr als 3200 Schulklassen besucht und ihnen von der Automobilkauffrau bis zum Zerspanungsmechaniker über 90 verschiedene Berufe vorgestellt. Aktuell sind über 430 Scouts aus über 200 Unternehmen im Projekt aktiv.

Von links auf dem Foto: Florian Kaiser (Abteilungsleiter Berufliche Ausbildung IHK München), Daniel Rozman (Industriekaufmann, Bauzentrum Pfaffenhofen GmbH & Co. KG), Evi Krämer (Elektronikerin für Betriebstechnik, Verallia Deutschland AG), Lena Schlüter (Hotelfachfrau, Landgasthof Vogelsang OHG) und Barbara Winbeck (Projektleitung IHK AusbildungsScouts).