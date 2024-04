Neuburg

Illegales Autorennen in der Ingolstädter Innenstadt landet vor Neuburger Gericht

Ein Neuburger muss sich wegen eines illegalen Autorennens in der Ingolstädter Innenstadt vor Gericht verantworten.

Plus Mit mindestens 90 km/h soll ein Neuburger durch die Ingolstädter Innenstadt gerast sein. Vor dem Amtsgericht bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe.

Von Anna Hecker

Erst heult der Motor auf, dann gibt es mit dem Blinker Signale und danach rast ein Auto mit fast doppelter zulässiger Geschwindigkeit durch die Ingolstädter Innenstadt. So soll sich ein illegales Autorennen im Februar des vergangenen Jahres ereignet haben. Ein 20-jähriger Neuburger musste sich deswegen vor dem Amtsgericht verantworten. Dort bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe.

Laut Anklage sei es zu dem Autorennen in der Ingolstädter Innenstadt um kurz nach Mitternacht gekommen. Der Angeklagte war als Fahrer mit drei Freunden in seinem Auto unterwegs. Als sie über die Glacisbrücke in Richtung westliche Ringstraße fuhren, habe er einem Auto neben sich Signale für ein Autorennen gegeben. Dazu habe der Angeklagte den Motor aufheulen lassen und mit der Warnblinkanlage Lichtsignale gegeben. Mit zwischen 90 und 100 km/h sei der Neuburg schließlich durch die Innenstadt gerast, bis er von einer Polizeistreife aufgehalten wurde.

