Im Birdland endet das Konzertjahr mit einem musikalischen Leckerbissen

Plus Das Konzertjahr geht im Neuburger Jazzkeller zu Ende. Das Finale markiert C`est Si Bon, ein altbekanntes und doch zugleich neues Ensemble.

Alle Jahre wieder – kommt die Birdland Jazzband kurz vor Weihnachten ins Gewölbe. Oder besser: kam. Sie war traditionell quasi der Rausschmeißer für das alte Konzertjahr, eine Art finales i-Tüpfelchen auf ein Erfolgsrezept, das seit über 30 (im Hofapothekenkeller) oder gar 60 Jahren in Neuburg nahezu perfekt funktioniert: Jazz in einer Kleinstadt salonfähig, ja sogar mehrheitsfähig zu machen.