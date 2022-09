Neuburg

vor 32 Min.

Im Birdland in Neuburg ist wieder Leben in der Bude

Das Konzert von "Scott Hamilton & his German Friends" eröffnete die Konzertsaison nach der Sommerpause im Birdland Jazzclub in Neuburg..

Plus Der amerikanische Weltklasse-Tenorsaxofonist Scott Hamilton und seine „German Friends“ eröffneten die Konzertsaison nach der Sommerpause im Jazzclub in Neuburg.

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

Zum Glück brennt wieder Licht im Keller. Das Fernsehprogramm am Freitagabend ist sowieso noch nie eine ernst zunehmende Alternative gewesen, und die Zeit seit dem letzten Konzert war wie immer viel zu lang. Die Leute steuern zielstrebig das Apothekergässchen an, Musiker packen ihre Instrumente aus, es wuselt, pulst und vibriert. Der Birdland-Jazzclub öffnet ab sofort wieder jedes Wochenende seine Pforten. Eigentlich ist es da fast schon egal, wer oder was da oben auf der Bühne Laut gibt – Hauptsache, bei einem der vitalsten, konstantesten und innovativsten Kultur-Biotope Neuburgs ist wieder Leben in der Bude!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .