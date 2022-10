Neuburg

Im Birdland Jazzclub: Ein Bandleader mit etwas zu viel Power

Plus Der Auftritt des Peter Bernstein Quartet im Birdland-Jazzclub wäre wunderbar gewesen - wenn sich da nicht ein Instrument zu sehr in den Vordergrund gespielt hätte.

Von Peter Abspacher

Der Birdland-Jazzkeller hat eine wunderbare, sensible Akustik, wie sie nur in wenigen Konzerträumen zu finden ist. Man hört jede Nuance, auch auf dem letzten Platz, für ein fachkundiges Publikum (ein Markenzeichen dieses besonderen Clubs!) ist schon dies fast die Garantie für einen genussvollen Abend. Umgekehrt bedeuten diese feinen akustischen Verhältnisse auch die latente Gefahr, dass ein zu viel an Lautstärke, an purer Power, das musikalische Erlebnis beeinträchtigt. Beim Auftritt des Peter Bernstein Quartet war dieser Effekt gut zu beobachten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

