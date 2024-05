Neuburg

Im Dienst der Landwirtschaft: Maschinenring-Chef Erwin Ballis hört auf

Plus Erwin Ballis ist immer gut für Überraschungen. Jetzt verkündet er seinen Abschied bis zum Ende des Jahres. Wie es kam und wie es beim Maschinenring weitergeht.

Von Barbara Wild

Erwin Ballis ist immer gut für eine Überraschung. Er hat Visionen, plant gerne groß und hat in seinem Berufsleben sehr viel erreicht. Weit über die Grenzen der Stadt Neuburg ist der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Maschinenringe bekannt, geschätzt und hoch angesehen. Jetzt macht er bekannt, dass er sich Ende 2024 aus dem Berufsleben zurückziehen wird. Und auch das hat - wie vieles bei Ballis - einen größeren Plan.

Schon vor vielen Jahren habe er entschieden, dass er mit 63 Jahren in Altersteilzeit gehen wolle. "Ich habe dann 40 volle Berufsjahre hinter mit und diese komplett bei den Maschinenringen verbracht", sagt der in Ludwigsmoos geborene Ballis, der mit seiner Familie in Höchstädt lebt. Es sei Zeit für einen neuen Lebensabschnitt. Vor allem aber habe er sich immer schon vorgenommen zu einem passenden Zeitpunkt zu gehen. "Und der ist dann, wenn die Leute sagen: Schade. Nicht, wenn sich schon jeder fragt, wann er denn endlich aufhört", formuliert es Ballis mit einem Augenzwinkern.

