Im Englischen Garten in Neuburg müssen Bäume verschwinden

Im Englischen Garten in Neuburg sind einige Bäume krank, manche sind bereits umgestürzt. Um die Bäume zu entfernen, werden vor Ort Wege gesperrt.

Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) kündigt Arbeiten im Englischen Garten in Neuburg an. Hintergrund ist eine Vor-Ort-Begehung des Dammweges mit Vertretern des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen, der Stadt Neuburg, des Wasserwirtschaftsamtes, der unteren Naturschutzbehörde und des Amts für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, die im September des vergangenen Jahres auf Initiative der Forstdirektion des WAF stattfand. Damals ging es um die Verkehrssicherung entlang des Damms sowohl für die Benutzung der Wege durch die Öffentlichkeit als auch zur Sicherstellung möglicher Wartungsarbeiten am Damm durch die Wasserbehörden, schreibt der WAF in einer Mitteilung. Durch die Wetterextreme der vergangenen Wochen sind demnach bereits einige der kranken und deshalb ausgezeichneten Bäume umgestürzt, teilweise sind sie sogar über den Weg auf der Dammkrone gefallen. Auf den anderen Wegen im Englischen Garten seien dagegen nur wenige Probleme aufgetreten, was auf die erfolgreichen Sicherungsmaßnahmen der vergangenen Jahre zurückzuführen sei, heißt es.

Noch im Januar werden Bäume im Englischen Garten in Neuburg entnommen

Zur weiteren Pflege des Baumbestandes und im Rahmen der Verkehrssicherung werden voraussichtlich in der Woche vom 15. bis 21. Januar sowie vom 22. bis 28. Januar entlang des Damms (vom Spielplatz bis zum Tretbecken) und entlang der Grenzlinie zur Englischen Gartensiedlung weitere Bäume entnommen. Die Dammwege werden während der Arbeiten gesperrt. Die Besucher des Englischen Gartens werden gebeten, auf den parallel laufenden Weg an der Donau bzw. auf die Route „Parkbad - Parkplatz TSV – Tretbecken“ auszuweichen. Interessenten für Brennholz, das im Rahmen der Sicherungsmaßnahmen anfällt, können sich an die WAF-Forstdirektion wenden: forstdirektion@waf-bayern.de. (AZ)