Neuburg

15:27 Uhr

Im Kern der Menschlichkeit: Pianistin Lynne Arriale überzeugt im Jazzkeller

Plus Das Lynne Arriale Trio zelebrierte im Birdland den Reichtum des Lebens in verwirrender Zeit. Es ist die Fortsetzung der Reihe "Art of Piano".

Von Tobias Böcker

Lynne Arriale ist nicht nur eine Pianistin der Extraklasse, sie blickt auch weit über den Tellerrand der Musik hinaus mit wachen Augen in die Welt, versteht ihre Musik immer auch als Kommentar auf das, was geschieht. Gemeinsam mit den beiden ausgezeichneten Triopartnern Alon Near am Bass und Lukasz Zyta am Schlagzeug gab sie einmal mehr ein überragendes Konzert in der so altehrwürdigen wie quicklebendigen Birdland-Reihe "Art of Piano".

Mit "Passion" und "Courage" eröffnete das Lynne Arriale Trio ein Konzert der Sonderklasse, orchestral und feinsinnig, resolut und grazil zugleich. Ja, Mut und Leidenschaft sind gefragt in Zeiten, in denen so Vieles auf dem Kopf zu stehen scheint, so viele Gewissheiten verloren zu sein scheinen und Orientierungslosigkeit die merkwürdigsten Blüten trägt: "Couriosity".

