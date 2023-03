Im Kindergarten Brändström gibt es nun mehr Platz für Ganztagsbetreuung

Plus Die Zahl der Kinder in Ganztagsbetreuung nimmt zu. Der älteste Kindergarten der Stadt wurde nun erweitert. Weitere Plätze für die Kleinsten sind in Planung.

"Wir machen heute Party", sagt Sandra Feigl zu den Dutzenden Kindern, die um sie herumstehen. Dann stimmt die Leitung des Kindergartens Brändström auf der Ukulele an: "In unserem Kindergarten, da gibt es einen neuen Raum, der ist der reinste Traum", singen die Kinder gemeinsam ihren Gästen vor. Weiter heißt es in dem selbst geschriebenen Stück: "Wir wollen uns bedanken, bei euch Leuten von der Stadt."

Im Kindergarten Brändström wurde am Freitag der neue Anbau eingeweiht. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Kindergartenreferent Matthias Enghuber kamen zu der "Party" und wippten und sangen kräftig mit. Der älteste Kindergarten in Neuburg wurde bereits im Jahr 1976 eröffnet. Und an so einem Gebäude nagt der Zahn der Zeit. Mit einer Investition von rund einer halben Million Euro hat die Stadt in die Zukunft investiert – denn Neuburg wächst, wie der Oberbürgermeister mit Blick auf die Kinder sagt.

Neuburg wächst und benötigt mehr Kindergartenplätze

In nur wenigen Monaten ist die Einwohnerzahl der Stadt um etwa 200 Menschen gewachsen. "Und Einwohner haben Kinder", sagt Gmehling. Rund tausend Kindergartenkinder können derzeit in Neuburg betreut werden. Für die Kleinsten unter drei Jahren stehen derzeit 200 Krippenplätze zur Verfügung. Die Wartelisten für einen Krippenplatz sind gut gefüllt. Neben der Erweiterung von Brändström steckt die Stadt daher rund vier Millionen Euro in einen Kindergarten-Neubau an der Donauwörther Straße. Die Planungen für das Projekt laufen. Außerdem ist die Kommune auf der Suche nach einem geeigneten Standort für eine Containerlösung. So sollen in einer kurzen Zeit weitere Betreuungsplätze entstehen.

Der Garderobenbereich in dem Kindergarten wurde erneuert. Foto: Tabea Huser

Im Kindergarten Brändström sind ein neuer Gruppenraum, eine Außen- und eine behindertengerechte Toilette entstanden. Ein alter Gruppenraum wurde zu einem neuen Garderobenbereich umgewandelt. Jedes Kind verfügt über ein eigenes Fach mit viel Platz für Jacke und Schuhe. An einem normalen Tag brauchen die Kinder mehr Sachen: Für Matschhose, Mütze und Wechselkleidung muss Platz sein, wie Matthias Enghuber aus Erfahrung weiß.

Der Kindergartenreferent ist Vater von fünf Kindern und besuchte in den Achtzigerjahren selbst Brändström. Die Anforderungen an die Betreuungseinrichtungen seien seitdem gewachsen. Kinder verbringen heute mehr Zeit dort. Dazu kommen Zusatzangebote wie Ergotherapie und Sprachförderung, für die es ebenfalls Raum braucht. Weil immer öfter beide Elternteile berufstätig sind und es mehr Alleinerziehende gibt, ist die Erweiterung im Hinblick auf die Ganztagsbetreuung besonders wichtig, wie der Bürgermeister betont.

Dem Brändström-Kindergarten wurde ein Bungalow hinzugefügt. Foto: Tabea Huser

Mehr Platz für die Ganztagsbetreuung im Kindergarten Brändström

Gegenwärtig besuchen 85 Kinder, aufgeteilt in drei Gruppen, den Kindergarten nahe der Donau. In zwei Gruppen können die Drei- bis Sechsjährigen von morgens ab 7 bis um 17 Uhr betreut werden. Wichtiger als Stahl und Glas sind nach Gmehling die Betreuer und Betreuerinnen. Diese mussten in der Bauphase einiges ertragen. Die Turnhalle wurde zum Gruppenraum, der Baulärm machte zu schaffen, die Erzieher planten immer wieder flexibel um. Gmehling bedankte sich bei den Kindern und dem Personal mit Blumen und einem Gutschein im Wert von 300 Euro für den Spielwarenladen Habermeyer.

Oberbürgermeister Gmehling überreichte den Kindern einen Gutschein für Spielsachen. Foto: Tabea Huser

Nach dem Stadtratsbeschluss im Juni 2019 verzögerten sich im Laufe der Corona-Pandemie die Bauarbeiten. Im März 2021 starteten die Arbeiten an dem Haus, verliefen aber nicht so schnell wie gewünscht. Seit Januar sind die neuen Räume im Betrieb. Die Erweiterung ist "eine echte Aufwertung", findet der Bürgermeister. "Nur der Garten ist etwas kleiner geworden", sagt Feigl mit einem Lachen.