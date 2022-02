Im März vorbei? Das sagen Neuburger Mediziner zum möglichen Ende der Pandemie

Plus Die Omikronvariante lässt viele Bürger auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie hoffen. Doch sind diese Erwartungen realistisch. Einige Neuburger Ärzte schätzen die Situation ein.

Die Bilder von Patienten, die auf dem Bauch liegend und beatmet auf den Intensivstationen liegen, waren symbolisch dafür, wie schwer der Krankheitsverlauf des Coronavirus sein kann. Doch dieses Schreckensgespenst ist in den vergangenen Wochen immer kleiner geworden. Denn durch die neue Omikron-Variante leiden die Betroffenen unter meist leichten bis gar keinen Symptomen mehr – obwohl die Variante hochansteckend ist. Woran das liegt und was das für den weiteren Umgang mit der Pandemie bedeuten könnte, darauf geben einige Mediziner aus der Region Antworten: