Neuburg

vor 35 Min.

Im Neuburger Jazzkeller tritt ein Musiker wie ein Superheld auf

Plus Im Neuburger Jazzkeller tritt das Marius Neset Quintett auf. Der Saxofonist brilliert wie ein außerirdischer Superheld. Und der von einem Spatz inspiriert wurde.

Von Ssirus Pakzad

Vorschlag: Sie sollten ihm ein knallbuntes, eng anliegendes Kostüm nähen, auf dem der Letter N prangt und den ins neue Outfit gewandeten Mann dann vielleicht ins Marvel-Universum eingemeinden. Denn dieser Marius Neset hat das Zeug zum Superhelden. Was er im Neuburger Birdland spielte, war mitunter nicht ganz von dieser Welt und wirkte so, als könne selbst Kryptonit dem in Dänemark lebenden außerirdischen Norweger wenig anhaben.

Im ersten Set setzte der 38-jährige "Neset-Man", dieser "Wizard of Os" (er stammt aus dem norwegischen Os) seine extraterretrisch anmutenden Kräfte noch ziemlich dosiert sein. Da deutete sich nur hin und wieder an, dass der technisch vielleicht beste Tenorsaxofonist unserer Zeit auf der Bühne steht. Spätestens aber, als er den zweiten Teil des Birdland-Konzerts ohne Begleitung anstimmte, wurde klar: Hier ist einer am Werk, der wie keiner zuvor die Möglichkeiten seines Instruments auslotete. Neset hat seine Solonummer ursprünglich für Querflöte geschrieben und holte sich die Inspiration vom Wesen eines Spatzes, der vor seinem Fenster einst große Flugkünste demonstrierte. Wie er diesen Sperling in der folkloristisch getönten Nummer durch die Lagen seines Tenors flattern ließ, war schlicht sensationell.

