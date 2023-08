Neuburg

18:30 Uhr

Im Neuburger Landratsamt lagern noch zehntausende Masken und Corona-Tests

Plus Zu Beginn der Pandemie waren Masken und Tests Mangelware. Mittlerweile lagern zehntausende davon im Neuburger Landratsamt. Was passiert mit dem überschüssigen Material?

Von Andreas Zidar

Es ist lange her, zumindest gefühlt. Im Frühjahr 2020, als die erste von vielen Corona-Wellen über die ganze Welt rollte und keiner wusste, was da kommt, waren Schutzmasken absolute Mangelware. In der Not zahlten Regierungen und Behörden fast jeden Preis, um auf dem Weltmarkt die letzten Reste abzubekommen. In Wildwest-Manier wurden Lieferungen abgekauft, für das Vermitteln von teils minderwertiger Ware flossen horrende Provisionen, was so manchen Politikern im Nachhinein auf die Füße fiel. Diese Zeiten sind vorbei, zum Glück. Doch mehr als drei Jahre nach Beginn der Pandemie ist aus der Not Überfluss geworden. Im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen lagern derzeit zehntausende überschüssige Masken und Corona-Tests. Was passiert mit diesem Material - und wird es eventuell bald wieder gebraucht?

Nach dem anfänglichen Mangel hat die Behörde im Verlaufe der Pandemie einen Vorrat angelegt, der nun wohl nicht mehr gebraucht wird. Wie das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sind aktuell folgende Bestände an verschiedenen Standorten der Behörde eingelagert: rund 18.900 Selbsttests aus den Restbeständen der Schulen, etwa 20.500 Schnelltests aus Restbeständen der Testzentren sowie insgesamt 62.450 Masken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen