Neuburg

23.07.2023

Im Neuburger Luftwaffengeschwader gibt es einen Ninja Warrior

Der Neuburger Soldat Florian M. leidet an Multipler Sklerose. Doch davon lässt sich der 33-Jährige nicht unterkriegen und kämpft mit Sport und Therapie gegen die Krankheit an.

Plus Der Soldat Florian M. hat Multiple Sklerose. Mit Sport hält er die Krankheit in Schach – und bewirbt sich bei "Ninja Warrior Germany".

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Es ist Fasching 2017, überall im Landkreis feiern die Narren. Unter ihnen ist auch Florian M.. Doch dann merkt er, dass etwas nicht stimmt. Sein Bein fühlt sich komisch an, es kribbelt und er kann kaum noch laufen, stürzt am Ende sogar. Ein paar Tage später sitzt der Soldat des Neuburger Luftwaffengeschwaders im Krankenhaus – und dort bestätigt sich sein Verdacht, dass etwas nicht stimmt: Der Neuburger erhält die Diagnose Multiple Sklerose (MS). Doch der heute 33-Jährige lässt sich von der Krankheit nicht unterkriegen, ganz im Gegenteil. Er sieht sie als Ansporn, vor allem in Bezug auf Sport – und bewirbt sich bei der TV-Sendung "Ninja Warrior Germany".

Seit sechs Jahren gehört Florian M. zum Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg. Der Hauptfeldwebel arbeitet dort als Fluggerätemechaniker in der Instandsetzungs- und Elektronikstaffel. "Wir kümmern uns hier um das ganze System rund um Schleudersitz, Kabinendach und die gesamte Ausrüstung des Piloten – von der Kleidung bis zum Helm", erklärt er. Eigentlich ist der gebürtige Unterfranke gelernter Metallbauer. "Ich war aber irgendwann nur noch auf dem Bau und auf Montage und wurde unzufrieden." Als er sich mit einem Neuanfang beschäftigte, kam ihm die Bundeswehr wieder in den Sinn. "Während des Grundwehrdiensts hatte mir die Kameradschaft sehr gefallen – und das gepaart mit einer technischen Komponente? Ideal." Also ging es für ihn zurück in die Truppe und 2017 schließlich nach Neuburg – wo er im gleichen Jahr auch die Diagnose bekam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen