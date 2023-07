Im NR-Liveblog das Schloßfest miterleben

Das Schloßfest ist eröffnet - und die Neuburger Rundschau ist mit dabei!

Unsere Redaktion versorgt Sie in den kommenden Tagen mit allen Informationen und Bildern rund um das gewaltige Renaissance-Spektakel, sowohl in der gedruckten Zeitung als auch digital. In einem Liveblog teilen unsere Redaktionsmitglieder viele Eindrücke vor Ort und nehmen Sie mit auf eine multimediale Reise über eines der größten Historienfeste in Deutschland. Den Ticker finden Sie online unter azol.de/66812831. Alle Artikel und Bildergalerien zum Neuburger Schloßfest bündeln wir unter dieser Adresse: neuburger-rundschau.de/neuburg/schlossfest. Und auch ein Besuch auf unseren Facebook- und Instagram-Seiten lohnt sich in den kommenden Tagen noch mehr als sonst. (AZ)