Im Ostend werden geparkte Autos zerkratzt und Reifen zerstochen

Zu Vandalismus ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Neuburger Ostend gekommen. Ein Wagen, der in der Danziger Straße geparkt war, wurde ringsum verkratzt, zudem wurden die beiden rechten Reifen zerstochen.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei Neuburg auf etwa 4500 Euro beziffert. An einem weiteren Wagen, der in der Berliner Straße geparkt war, wurde die Beifahrertüre verkratzt. Der Schaden beträgt in diesem Fall etwa. 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Tel. 08431/6711-0. (AZ)