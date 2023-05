Im Più Piano gibt es einen Abend mit viel Leidenschaft und Werktreue

Olivia Friemel-Hurley und Antoine Pecqueur boten an Flügel und Fagott ein erlesenes Konzert im Più Piano in Neuburg.

Der französische Fagottist Antoine Pecqueur und die Neuburger Pianistin Olivia Friemel-Hurley boten erstmals ein Duo-Konzert im Klavierstudio Più Piano. Beide Musiker sind überaus versiert, standen bereits mit dem Ensemble del Arte auf der Bühne und kennen sich auch seit längerer Zeit. Demgemäß konnte das Publikum im Werkverlauf die glanzvolle Interaktion erleben, durfte über die dynamische Vielfalt der beiden so unterschiedlichen Instrumente staunen und insgesamt eine treffend angelegte Klangbalance erleben.

Interessant war auch die Werkauswahl dieses so kurzweiligen und gut besuchten Abends. Antoine Pecqueur und Oliva Friemel-Hurley zeigten beispielsweise bei der „Fagottsonate von Saint-Saëns“, wie rasant, aufwühlend, gleichermaßen innig und gefühlvoll die einzelnen Passagen notiert sind. Kontrastreich und stilistisch höchst anspruchsvoll ist auch die ursprünglich für Viola notierte „Sonate von Paul Hindemith“. Hier offerierten beide Musiker ihre so enormen künstlerischen Qualitäten, vor allem in der ausgezeichnet angelegten Balance, in der Fähigkeit zum Leisen, der Kunst, Übergänge klug zu gestalten, und doch mit etwa Pathos, Leidenschaft und Werktreue zu beeindrucken.

Ohne Zweifel war die Darbietung des „Sonatensatzes“, aus der Feder von Michail Iwanowitsch Glinka ein Höhepunkt des Abends. Olivia Friemel-Hurley überzeugte hier am gut klingenden Bösendorfer durch straffe Führung und intonierte die anspruchsvollen Passagen technisch überaus präzise. Antoine Pecqueur am Fagott ergänzte mit sehr differenzierter Klangsprache, fast ein wenig verschmitzt, federnd und trotz allem Anspruch leicht und erlesen im Ton.

Im Più Piano in Neuburg treten Pianistin Friemel-Hurley und Fagottist Pecqueur auf

Das Fagott, nach französischer Bauart aus Palisander, ist sicherlich ein unkonventionelles Soloinstrument. Mit seinem brummenden bis näselnden Klang ist es aber auch faszinierend und sicherlich nicht einfach zu spielen. Antoine Pecqueur beherrscht sein Instrument in erstaunlicher Manier. Er ist ein solide ausgebildeter und mehrfach ausgezeichneter Musiker, der sich gleichermaßen in Sachen historischer Aufführungspraxis und der Darbietung zeitgenössischer Musik spezialisieren konnte. Zudem konnte er bereits mehrere Bücher verfassen, darunter "Die schönsten Opernhäuser der Welt" (Knesebeck Verlag). Die gebürtige Neuburgerin Olivia Friemel-Hurley graduierte nach ihrem Studium am Münchner Konservatorium 2011 am New England Conservatory in Boston, unter Alexander Korsantia und ist seitdem als Kammermusikpartnerin tätig.

Das Publikum - gerade auch an diesem so kurzweiligen Abend - schätzt die Konzerte im Più Piano, vor allem wegen der intimen Atmosphäre eines Hauskonzerts. Dies wurde einmal mehr deutlich: Gerade hier an diesem Ort konnte man das Zusammenspiel der Musiker wirklich in bemerkenswerter Weise erleben.

