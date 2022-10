Im Schwalbanger entstehen 20 neue Wohneinheiten

Plus Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft setzt für den Sozialbau auf Nachverdichtung, Barrierefreiheit und Nahwärme.

Sehr viel Lob erntet die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Landkreis für ihr neuestes Projekt im Schwalbanger: Dort entstehen für sechs Millionen Euro 20 Sozialwohnungen, klimaschonend, mit Südbalkonen, barrierefrei und mit Nahwärme beheizt.