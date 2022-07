Neuburg

Im Sprachcafe in Neuburg: Kaffee trinken und Deutsch lernen

Plus Das Landratsamt in Neuburg eröffnet ein „Sprachcafé“ im "otto" in der Schmidstraße in der Innenstadt. Abgeschottete „Communities“ will man nicht haben.

Von Winfried Rein

Die Gäste stammten aus Afghanistan, Syrien, Irak, Nigeria und aus der Ukraine. Die Eröffnung des neuen „Sprachcafés“ des Landratsamtes in der Schmidstraße war eine internationale Angelegenheit.

