Im Stadtarchiv schlummern 130.000 Bilder von Alt-Neuburg

Der Stapel wäre zweieinhalbmal so hoch wie der Eiffelturm – so viele Akten und Schachteln schlummern im Neuburger Stadtarchiv. Zum „Tag der Archive“ durften Interessierte einen Blick ins Innenleben werfen.

Obwohl das Sonntagswetter die Menschen eher ins Freie zog, schauten gut 50 Besucher im Loiblhaus in der Altstadt vorbei. „Eigentlich sind wir hier in einem Labyrinth“, erklärte Stadtarchivarin Monika Schierl die verwinkelten Gänge des früheren Klosters und Druckereihauses. Die Fachfrau öffnete diverse Behältnisse, zeigte den ersten Stadtplan von 1817, einen 400 Jahre alten Wappenbrief und die Urkunde von 1347, die Neuburg das Recht einräumte, den Schifffahrern auf der Donau eine Gebühr abzuverlangen.