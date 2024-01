Im Sturmwind auf Sammeltour: In Neuburg sind die Sternsinger unterwegs

Plus Im Raum Neuburg laufen wieder mehrere Hundert Sternsinger von Haus zu Haus, und das bei Regen und Sturm. Der Mohr ist wegen „Blackfacing“ nicht mehr erwünscht.

Bei Regen und Sturm Sternsinger zu sein, das bereitet heuer kein besonderes Vergnügen. Dennoch laufen in diesen Tagen landkreisweit wieder mehrere Hundert Buben und Mädchen von Haus zu Haus. Rund 6000 sind es in der gesamten Diözese Augsburg, etwa 3000 Jugendliche sammeln im Bistum Eichstätt.

„Sie sind tapfer und halten den Wind aus.“ Pfarrsekretärin Gabriele Wimmer lobt ihre Truppe, die mit Diakon Hubert Seitle im Neuburger Ostend auf Tour geht. Der Start war nicht leicht, doch dann konnte die Pfarrei St. Ulrich wieder zwei aktive Sternsinger-Teams zu den Häusern, Wohnblocks und Hochhäusern schicken. „Wir machen es gern“, versichert die 13-jährige Anna, „nur verschlossene oder zugeschlagene Türen mögen wir nicht".