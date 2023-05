Neuburg

12:10 Uhr

Im virtuosen Schweinsgalopp geht es im Birdland durch die 1920er-Jahre

Plus The Dime Note entführen im Birdland-Jazzclub in die Welt des Charlestons, des Ragtime und des Blues. Manches gerät dabei aber zu perfekt.

Gibt es wirklich bloß Schwarz oder Weiß, würdevolle Noten-Restauratoren oder populistische Leichenfledderer und gar nichts dazwischen? Möglicherweise muss man aber doch nach der Wahrheit in den Räumen dahinter, davor und daneben suchen. Die eingefleischten Swing-Fans in den gesetzteren Jahren werden "The Dime Notes" abgöttisch lieben, während die hartgesottenen Modernisten jüngeren Datums die tüttelige, beschauliche, brave, gefahrlose Art des Musizierens der vier smarten Engländer leidenschaftlich ablehnen. Wobei es für beide Positionen durchaus gute Argumente gäbe.

Bei ihrer Wiederkehr in den Birdland-Jazzclub nach 2019 bedienen Gitarrist Dave Kelbie, Klarinettist David Horniblow, Pianist Andrew Oliver und Bassist Louis Thomas vor allem die Nostalgiker unter den Jazzfans. Das schlagzeuglose Quartett tut dies mit einem guten Gespür für Eleganz und Form, wobei es den Protagonisten ausnahmslos um die Musik aus jener Zeit geht, in welcher der Jazz in New Orleans seine ersten Gehversuche unternahm. Die dabei entstandenen Kinder trugen die Namen Blues, Charleston, Ragtime, Stomp oder Dixieland, erklangen vor allem in den Bars oder Bordellen und zeichneten sich neben ihrer chronisch guten Laune vor allem durch den Faktor "Tempo" aus.

