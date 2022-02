Imbisshütte auf dem Neuburger Schrannenplatz darf weiteres Jahr stehenbleiben

Plus Die Imbisshütte auf dem Neuburger Schrannenplatz darf ein weiteres Jahr stehenbleiben. Die Verantwortlichen waren sich zunächst nicht ganz einig, wie lange man das Angebot befristen soll.

Die Imbisshütte auf dem Neuburger Schrannenplatz darf bis 31. März 2023 stehenbleiben. Das hat der Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstag entschieden. Zunächst war man sich im Gremium nicht ganz einig, wie lange man das Angebot befristen soll.