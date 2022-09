Neuburg

17:01 Uhr

Immer mehr ältere Menschen: Neuburger Seniorenbeirat wünscht sich Arbeitsgruppe

Seniorenthemen sollen in Neuburg laut Seniorenbeirat fokussiert werden.

Plus Der Neuburger Seniorenbeirat wünscht sich eine Arbeitsgruppe, die sich mit Themen wie seniorengerechtem Wohnen und Pflege auseinandersetzt. Der Oberbürgermeister spielt den Ball zurück.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Die Anteile an Senioren in der deutschen Bevölkerung immer höher. Auch in Neuburg sind von den insgesamt 30.000 Menschen mittlerweile fast ein Drittel über 60 Jahre alt, genau sind es 28 Prozent (8300 Menschen) mit Stand zum 31. Dezember 2020. 6200 Personen und damit 21 Prozent der Neuburger Bevölkerung sind über 65 Jahre alt, und 3200 Menschen sind 75 Jahre oder älter und machen damit 11 Prozent der Bevölkerung aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen