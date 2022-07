Immer mehr Hitzetage im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Plus Temperaturen wie in diesen Tagen könnte es im Kreis Neuburg-Schrobenhausen künftig häufiger geben. Das bekommt vor allem die Landwirtschaft zu spüren.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen heizt sich auf. In dieser Woche überschreiten die Temperaturen mehrfach die Marke von 30 Grad Celsius. Damit erleben wir „heiße Tage“, wie sie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ganz offiziell definiert.