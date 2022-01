Neuburg

20:00 Uhr

Neuburger Kulturschaffende fühlen sich gegenüber Gastro benachteiligt

Im Stadttheater Neuburg gilt wie auch bei allen anderen Kultureinrichtungen eine Auslastungsbegrenzung auf 25 Prozent. Damit dürfen nur noch 70 Besucher ins Theater. Die Neuburger Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl äußert Kritik an den strengen Regeln.

Plus Während in der Gastronomie die 2G-Plus-Regel nicht eingeführt wurde, müssen Kulturschaffende damit leben. Kulturreferenten sprechen von Ungerechtigkeit. Wie sind die Meinungen in Neuburg?

Von Anna Hecker

Ob die Corona-Regelungen angemessen sind oder nicht, das lässt sich sicherlich vielschichtig diskutieren, dass sie aber mittlerweile nicht mehr nachvollziehbar sind, davon sind einige Neuburger Kulturschaffenden überzeugt. Befeuert wurde dieser Vorwurf jüngst durch die Entscheidungen, dass in der Gastronomie die 2G-Plus-Regel doch nicht gilt. Das ruft teils laute Kritik hervor.

