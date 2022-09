Neuburg

19:00 Uhr

Immer noch gesperrt: Was wird aus dem Parkplatz in der Ingolstädter Straße?

Der Parkplatz in der Ingolstädter Straße in Neuburg ist nach wie vor gesperrt - und bleibt es vorerst auch.

Von Tabea Fackelmann Artikel anhören Shape

Während der Baustelle in der Ingolstädter Straße in Neuburg war der dortige Parkplatz gesperrt. Doch nach wie vor kann man an dieser Stelle nicht parken. Wie geht es dort weiter?