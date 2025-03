Mieten explodieren, Preise für Häuser und Wohnungen liegen danieder

Wer in der Region aktuell auf der Suche nach einem Haus oder einer Wohnung ist, der hat die Wahl: Lieber eine Villa für 1,6 Millionen Euro im Kreis Eichstätt oder doch eher das 128-Quadratmeter-Penthouse in Ingolstadt für 890.000 Euro? Wer es bescheidener mag, für den ist das Reihenmittelhaus für knapp eine halbe Million Euro in Neuburg vielleicht das richtige oder eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Blick aufs Neuburger Schloss inklusive. Dafür werden aktuell 310.000 Euro fällig.

Luzia Grasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Immobilienmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis