Immobilienmarkt in Neuburg: „Wer eine Wohnung braucht, findet auch eine“

Die staatlichen geförderten Wohnungen am Siedlerweg in Feldkirchen wurden vor Kurzem fertiggestellt. Rund acht Euro pro Quadratmeter zahlen Mieter dort für eine Wohnung. Einige wenige sind noch zu haben.

Plus In den vergangenen Jahren wurde in Neuburg viel gebaut. Wohnungen gibt es derzeit offenbar genügend. Warum trotzdem nicht für jeden das Passende dabei und die Immobilienpreise weiter steigen werden.

Von Claudia Stegmann

Eine schicke Altstadtwohnung, mit Stuck an der Decke und Gewölbe im Bad. Man könnte meinen, dass eine Wohnung wie diese heiß begehrt ist und nach kurzer Zeit bereits einen glücklichen Nachfolger findet. Doch der Ansturm hält sich in Grenzen: Anfragen gibt es etliche, doch diejenigen, die sich am Ende die Wohnung tatsächlich mit Interesse anschauen, können an einer Hand abgezählt werden. Es ist ein Beispiel von vielen, das man zuletzt in Neuburg zu Ohren bekommen hat. Was ist mit dem viel diskutierten Wohnungsmangel in Neuburg? Gibt es überhaupt noch einen Engpass?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

