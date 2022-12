Die Impfzentren des Landkreises schließen zum Jahresende

Die Impfstationen in Neuburg und Schrobenhausen schließen bald. Noch gibt es wenige Öffnungstage, um sich immunisieren zu lassen.

Vor zwei Jahren, am 27. Dezember 2020, erhielten die ersten Landkreisbürgerinnen und -bürger ihre Corona-Schutzimpfung. Mit dem Auslaufen der Corona-Impfverordnung des Bundes zum 31. Dezember hat der Bayerische Ministerrat eine Schließung der Impfzentren im Freistaat beschlossen. Somit stellen auch die beiden staatlichen Impfeinrichtungen im Landkreis den Impfbetrieb zum Jahresende ein.

Bis dahin sind in den Landkreis-Einrichtungen noch Schutzimpfungen möglich. In der Impfstation am Schrobenhausener Lenbachplatz 9-10 wird noch bis einschließlich 28. Dezember die Corona-Schutzimpfung angeboten. Der Testbetrieb dort ist von der Schließung nicht betroffen und läuft auch im kommenden Jahr weiter.

In der Neuburger Einrichtung, im Geriatriezentrum, 1. Stock, Bahnhofstraße 108, wird die letzte Impfung am 27. Dezember verabreicht. Eine Terminvereinbarung ist unter www.impfzentren.bayern.de möglich. Das Impfzentrum in Schrobenhausen hat bis zur Schließung am 28. Dezember mittwochs und samstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember bleibt das Impfzentrum geschlossen. Die Impfstation in Neuburg öffnet noch zweimal: am 20. Dezember und am 27. Dezember von 8 bis 12 Uhr. (AZ)

