Imponiergehabe mit Tempo 120 km/h endet vor Neuburger Gericht

Plus Ein 20-jähriger Student gab in Ingolstadt vor einer Zivilstreife kräftig Gas. Der Jugendrichter sieht ein „verbotenes Autorennen“.

Weil er drei Mädchen in einem anderen Auto imponieren wollte, gab ein 20-jähriger Student auf der Ringstraße in Ingolstadt kräftig Gas. Über 100 km/h soll er zeitweise gefahren sein. Das Amtsgericht Neuburg beließ es jetzt bei zwei weiteren Monaten Fahrverbot.

Sehr stark unterschieden sich in der Verhandlung vor Jugendrichter Gerhard Ebner die Angaben der Beteiligten. „Nicht schneller als 70 km/h“ sei er gefahren, beteuerte der junge Mann auf der Anklagebank. „Das Auto ist links an uns vorbeigeschossen“, sagte ein Polizeibeamter, „später fuhr er 100 bis 120 km/h.“