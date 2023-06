In den Realschulen in Neuburg läuft die Abschlussprüfung

Die Neuburger Schülerinnen und Schüler stellen sich den Prüfungen der Mittleren Reife.

Für 34.500 Realschülerinnen und Realschulen in Bayern laufen jetzt die Abschlussprüfungen, ebenso für 4700 Absolventen der Wirtschaftsschulen. In Neuburg befassten sich am Mittwoch rund 200 Jugendliche mit Deutsch, darunter 55 Mädchen der Maria-Ward-Schule. Sie schreiben ihre Prüfungen wie immer in der Turnhalle im früheren Klosterkomplex (Bild).

Rektorin Petra Schiele und ihr Kollegium bezeichneten die gestellten Themen als machbar, darunter eine Erörterung über den Fachkräftemangel und eine Interpretation aus dem Roman eines zeitgenössischen Schriftstellers. In dieser Woche folgen noch Französisch und Englisch, kommende Woche sind Mathematik, Betriebswirtschaft, Physik und Kunst dran.