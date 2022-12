In der Bäckerei Kaltenstadler wurde ein Ehering gefunden

Besonderes Fundstück in der Bäckerei Kaltenstadler. Welche Dame vermisst einen Ehering?

In der Bäckerei Kaltenstadler in Neuburg wartet ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk auf eine Dame. Dort wurde nämlich am Donnerstag im Bereich des Cafés ein Ehering gefunden, der sicherlich von der Besitzerin schon schmerzlich vermisst wird. Zumindest ist das zu hoffen. Nicht dass sich die Dame ganz bewusst von ihrem Schmuckstück am Finger getrennt hat.

Die Inschrift im Ehering, der in der Bäckerei Kaltenstadler in Neuburg gefunden wurde, zeigt den Namen "Erhard"

Die Inschrift zeigt den Namen „Erhard“. Das eingravierte Datum der Eheschließung nennen wir hier jetzt nicht. Wer immer den Ring abholt, muss dieses Datum als Code nennen, damit Sonja Kaltenstadler den Ring auch aushändigt. Bis dahin passt die Chefin gut auf das feine Stück auf. (mad)