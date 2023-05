In der Christuskirche in Neuburg muss ein Krimi gelöst werden

Bei einer Lesung in der Neuburger Christuskirche müssen die kleinen Besucherinnen und Besucher zusammen mit dem Kommissar einen Kriminalfall lösen.

Neugierig und hocherfreut fanden sich rund 100 theaterneugierige Kinder und Erwachsene bei einer Veranstaltung auf der Empore der Christuskirche ein, um einer besonderen Geschichte zu lauschen - dem „Katzenkrimi“. Der Neuburger Schauspieler Sepp Egerer schlüpfte dabei in die Rolle des Kommissars Rattratt, welcher im Kellerverlies des Zauberers Singsing die Indizien eines Mordes findet.

Er fängt zusammen mit den Kindern das Recherchieren an. „Ich muss mich in den Täter hineinversetzten“ so sein Credo und der Kinderchor der Christuskirche, unter der Leitung von Gaby Lay, half ihm mit dem richtigen Lied dazu auf die Sprünge. „Das ist alles hoch verdächtig“. Rattratt verfolgte die Spuren eines Stiefels und einer Katzenfährte. Wäre doch gelacht, wenn ich diesen Fall nicht lösen könnte, aber ganz so einfach ist es nicht: kein Tatmotiv, keine verwertbaren Zeugenaussagen.

"Katzenkrimi" lockt viele Besucher in Neuburger Christuskirche

In äußerster Ratlosigkeit hilft ihm dann der Kater Hinz - liebevoll gespielt von der Schauspielerin Kerstin Egerer, auf die Sprünge und löst am Ende natürlich zusammen mit den Kindern das Rätsel. Besonderheit der szenischen Lesung? Die Kirchenorgel. Tobias Kraft, der neue Kantor der Christuskirche, begleitete die einzelnen Szenen des „Katzenkrimis“ nach den Noten von Christiane Michel-Ostertun, die diesen Krimi in ein Orgelkonzert für Kinder bearbeitet hat. So war für die Kinder schnell klar, dass ähnlich wie bei „Peter und der Wolf“, jede Person in dem Mordfall sein eigenes Musikthema hat. Nach knapp 50 Minuten war der „Mordfall“ gelöst und die Akteure wurden mit viel Applaus belohnt. (AZ)

