Neuburg

09:52 Uhr

In der Neuburger Innenstadt eröffnet ein Asia-Markt: Das Konzept ist ungewöhnlich

Lixiao Ji und ihr Mann Xuliang Zhou leben seit 15 Jahren in Neuburg. Anfang Dezember eröffnen sie den modernen Asia Markt My Panda mit SB-Suppenküche.

Plus Anfang Dezember öffnet in der Schmidstraße in Neuburg ein moderner Asia-Markt. Die Produkte sind exotisch. Das Konzept ungewöhnlich. Denn bald gibt es im My Panda auch eine Suppenküche.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Im Juli wurden hier noch Pullover und Hosen von S.Oliver verkauft, jetzt stapelt sich in den Verkaufsräumen in der Schmidstraße bereits die erste Lieferung von original chinesischen Ramen-Nudeln. Die erste Ware für den modernen Asia Markt von Xuliang Zhou ist eingetroffen. Anfang Dezember wollen er und seine Frau Lixiao Ji das Geschäft mit dem Namen My Panda eröffnen. Das Konzept dahinter ist ungewöhnlich und wird wohl viele Menschen schon allein aus Neugier in die Neuburger Innenstadt locken.

Das Logo auf dem Einkaufskorb zeigt einen nudel-essenden Panda, denn vor Ort kann auch gegessen werden. Foto: Barbara Wild

Auf gut 250 Quadratmetern wird der "Modern Asia Market" Lebensmittel aus den verschiedensten asiatischen Ländern anbieten. Gewürze und Marsala aus Indien, Instantnudeln in verschiedensten Geschmacksrichtungen aus China, Zubehör für die hauseigene Herstellung von Sushi, Reis aus Korea, Pilze und Obst in Dosen, Meeresfrüchte aus dem Gefrierschrank und sogar japanisches Porzellan will Xuliang Zhou, den alle nur Xu nennen, anbieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen