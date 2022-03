In der Neuburger Innenstadt startet eine neue Buslinie

Die neue Tourismus-Linie 6 verbindet den Neuburger Bahnhof mit der Altstadt und dem Spitalplatz – zunächst auf Probe. Wird der Bus gut angenommen, könnte die Linie bleiben.

Ab Freitag, 1. April, startet die neue Tourismus-Linie 6 der Neuburger Stadtbusflotte. Die neue Linie 6 soll Besucher der Stadt, die mit der Bahn anreisen, schnell und direkt zu den Sehenswürdigkeiten in der Neuburger Altstadt bringen. Auch die untere Altstadt mit ihren vielen Einkaufsmöglichkeiten und ihrem gastronomischen Angebot, kann vom Spitalplatz bequem besucht werden, schreiben die Stadtwerke in einer Mitteilung. Die neue Tourismus Linie wird mit einem achtsitzigen Fiat Ducato betrieben, der Bus ist behindertengerecht mit einer Rampe ausgestattet.

Die neue Tourismus-Linie 6 startet am Bahnhof, abgestimmt auf die Ankunftszeiten der Bahn und fährt dann direkt über die Altstadt zum Spitalplatz und zurück. Weitere Haltestellen wurden am Landratsamt, am Wolfgang-Wilhelm-Platz, in der Amalienstraße bei St. Peter, am Karlsplatz und an der Tourist-Info eingerichtet. Von Montag bis Freitag startet der Bus um 9.35 Uhr am Bahnhof, die letzte Abfahrt am Bahnhof findet um 17.38 Uhr statt. Retour geht es vom Spitalplatz zum ersten Mal um 9.49 Uhr, zum letzten Mal startet die Tourismus Linie um 18.05 in Richtung Bahnhof. Samstags ist der Fahrbetrieb eingeschränkt, bei gleichen Startzeiten findet die letzte Abfahrt vom Bahnhof um 13.35 Uhr statt, die letzte Abfahrt ab dem Spitalplatz um 12.54 Uhr.

Die neue Tourismus-Linie 6 fährt, auf Beschluss des Werkausschusses der Stadtwerke Neuburg vom 27. Juli 2021, vorerst in einem sechsmonatigen Testbetrieb. Dieser endet am 30. September. Wird der Bus entsprechend gut angenommen, steht eine Weiterführung der Linie 6 im Raum, heißt es von den Stadtwerken.

Christiane Dusse, Sachgebietsleiterin der Tourist-Information der Stadt Neuburg, sieht die neue Tourismus-Linie als tolles Angebot: „Aus touristischer Sicht ist die Einführung der Linie 6 eine super Idee und Service für die Besucher der Stadt. Viele Seniorengruppen reisen beispielsweise mit dem Bayernticket per Bahn an, diese Touristen kommen jetzt ohne Umwege direkt in die Neuburger Altstadt. Mit dem Bayernticket können sie zudem die Linie 6 kostenlos nutzen.“

Thomas Senner, Betriebsleiter der Firma Seitz, hofft ebenfalls, dass das neue Angebot der Stadtbusflotte der Stadtwerke Neuburg gut angenommen wird, denn: „Ein weiterer Vorteil der neuen Buslinie ist: Auch Bewohner der Altstadt, die früher die Linie 4 nutzten, können jetzt wieder bequem mit der Linie 6 in die untere Altstadt und zurück fahren.“ (nr)

