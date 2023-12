In die Jacke gesteckt: Zwei Mädchen wollen in Neuburg einen Ohrstecker klauen

In einem Drogeriemarkt in Neuburg werden zwei Mädchen beim Klauen erwischt. Eine Angestellte beobachtet den Vorfall.

Zwei Mädchen im Alter von 14 und 12 Jahren aus Neuburg sind am 4. Dezember in einem Drogeriemarkt am Schrannenplatz beim Ladendiebstahl erwischt worden. Das teilte die Polizei mit.

Zwei Mädchen beim Klauen in der Neuburger Innenstadt erwischt

Gegen 13.25 Uhr wurde die 14-Jährige dabei beobachtet, wie sie im Beisein der 12-Jährigen einen Ohrstecker im Wert von knapp zehn Euro aus der Verpackung nahm und in ihrer Jacke verschwinden ließ. Als die Mädchen damit den Markt verlassen wollten, wurde sie von einer Angestellten angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden die beiden Mädchen ihren Eltern übergeben. (AZ)

