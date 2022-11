Neuburg

19:00 Uhr

In die neue Imker-Heimat in Neuburg soll Leben einziehen

Der Neuburger Bienenzuchtverein trifft sich erstmals im neu gebauten Vereinsheim. Die Imker möchten Nachwuchs generieren und bitten um Spenden.

Von Peter Maier

Freudig bis ehrfurchtsvoll zeigte sich der Vorsitzende des Neuburger Bienenzuchtvereins Franz-Josef Wilken. Zur Mitgliederversammlung begrüßte er die Imker erstmals in dem erst vor wenigen Wochen eingeweihten neuen Vereinsheim mit Lehrbienenstand an der Anna von Philipp-Straße. Natürlich war das neue Gebäude auch ein zentraler Punkt in Wilkens Rechenschaftsbericht. „Die meisten unserer rund 200 Mitglieder haben große Mühen auf sich genommen, um heute hier die Mitgliederversammlung abhalten zu können.“ Die enorme Eigenleistung sei nicht hoch genug einzuschätzen.

