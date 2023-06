Neuburg

vor 36 Min.

In Neuburg brennt eine Mülltonne am Skaterplatz

Am Skaterplatz gab es ein Feuer. Die Polizei sucht Zeugen.

Artikel anhören Shape

Brandstiftung oder ein Versehen? Am Skaterplatz in Neuburg hat am Dienstagabend eine Mülltonne gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am späten Dienstagabend ist es gegen 23 Uhr am Skaterplatz in Neuburg zum Brand einer Mülltonne. Aufmerksame Zeugen nahmen den Lichtschein des Feuers aus einiger Entfernung war und verständigten den Notruf. Durch Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand zügig abgelöscht werden. An der Mülltonne, sowie an einer angrenzenden Gebäudewand entstand ein Schaden von etwa 700 Euro, schätzt die Polizei. Inwieweit der Brand gezielt gelegt oder fahrlässig verursacht wurde, ist bislang unklar. Hinweise hierzu erbittet die Polizei Neuburg unter Tel. 08431/6711-0. (AZ)

Themen folgen