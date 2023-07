Neuburg

21:16 Uhr

In Neuburg entsteht eine neue Kita - direkt neben Starkstromleitungen

Auf diesem bewachsenen Gelände an der Donauwörther Straße soll ein neuer Kindergarten in Neuburg gebaut werden. Im Hintergrund sind die angrenzenden Starkstromleitungen zu sehen.

Plus Im Neuburger Stadtrat werden erstmals Entwürfe für die neue Kita am Donauwörther Berg gezeigt. Für Diskussionen sorgen die Nähe zu Starkstromleitungen und Klima-Vorkehrungen.

So soll sie also aussehen, die neue Kindertagesstätte am Donauwörther Berg. Um allen Anwesenden ein konkretes Bild zu verschaffen, haben die Architekten von Herle + Herrle eine Holzplatte mit einem Modell des geplanten Neubaus in den Stadtrat mitgenommen. Erstmals bekamen die Mitglieder des Gremiums am frühen Dienstagabend offiziell die Vorplanung vorgestellt, dementsprechend groß war das Interesse. Das Projekt wird mit Spannung erwartet, schließlich benötigt die Stadt Neuburg dringend neue Betreuungsplätze. Die ersten Planungen kamen gut im Gremium an, einige Punkte ließen jedoch Kritik aufkommen. Vor allem die direkte Nähe zu 20-kV-Stromleitungen sorgte für Gesprächsstoff.

Doch der Reihe nach. Die neue Kita für vier Gruppen soll in futuristisch wirkenden Räumlichkeiten unterkommen. Ein zweigeschossiger Baukörper sowie ein eingeschossiger Mehrzweckraum werden durch ein großes, dreieckiges Dach zu einem Gebäude-Konstrukt verbunden. Die außergewöhnliche Form - bebaut wird eine trapezförmige Fläche - ist nach Angaben der Verantwortlichen den schwierigen Gegebenheiten vor Ort geschuldet. Es steht nur wenig Platz zur Verfügung, der noch dazu abschüssig ist. Die direkt am Gelände verlaufenden 20-kV-Leitungen grenzen das Gebiet zusätzlich ein, zu diesen muss ein Abstand gewahrt werden.

