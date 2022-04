Neuburg

vor 47 Min.

In Neuburg findet nach der Pandemie-Pause wieder eine Fußwaschung statt

Pfarrer Herbert Kohler und seine Assistentin Michaela Hertl waschen zwölf ausgewählten Pfarreimitgliedern in der Hofkirche in Neuburg am Gründonnerstag symbolisch die Füße. Wegen der Pandemie war dieser Brauch vorübergehend nicht möglich.

Plus Am Gründonnerstag erleben zwölf „Auserwählte“ die Symbolik des Fußwaschens in der Neuburger Hofkirche. Pfarrer Herbert Kohler hofft auf Frauen im Kirchendienst.

Von Winfried Rein

Im Gefängnis von Civitavecchia bei Rom hat Papst Franziskus zwölf inhaftierten Frauen und Männern die Füße gewaschen. In der voll besetzten Neuburger Hofkirche zelebrierte Pfarrer Herbert Kohler diese symbolische Geste des gegenseitigen Dienens an zwölf Kindern, Frauen und Männern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .