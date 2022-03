In Neuburg für die Ukraine trainieren

Auf der Neuburger Brandlwiese findet ein "Spendentraining" für die Ukraine statt.

Mit Sport Kinder in der Ukraine unterstützen, das ermöglicht die Neuburgerin Hannah Stegherr mit ihrem sogenannten „Spendentraining“. Am Samstag, 5. März, bietet Stegherr ein einstündiges Fitnessprogramm für den ganzen Körper an. Dabei ist kein Trainingslevel nötig, jeder kann mitmachen, vom Sportbegeisterten bis zum Fitnessanfänger. Stegherr wird von 17 bis etwa 18 Uhr an der Neuburger Brandlwiese Anleitungen für Übungen geben und durch das einstündige Programm führen.

Spendenaktion für die Ukraine in Neuburg

Mitzubringen sind lediglich Sportkleidung und wenn vorhanden eine eigene Matte. Es gilt die 3G-Regel. Davor und danach sind Spenden möglich, der Betrag ist frei wählbar. Das Geld wird zu 100 Prozent an eine Hilfsorganisation in der Ukraine übergeben, die speziell Kinder unterstützen. Die Spendenübergabe ist bar, per Paypal oder Banküberweisung möglich. Weitere Informationen unter info@hannahhealth.de. (nr)