In Neuburg gibt es bald Pokémon Sammelkarten und „Bier to go“

Mit dem „Anime-Space“ in der Neuburger Färberstraße wollen Sabrina Molan und Philipp Rößler einen Ort schaffen, an dem die alle Fans von Pokémon, Dragon Ball und Co. voll auf ihre Kosten kommen.

Plus In der Neuburger Innenstadt verschwinden zwei Leerstände. Neben einer neuen Bar,gibt es bald ein Geschäft, das wohl das Herz von Anime-Liebhabern höher schlagen lässt.

Von Katrin Kretzmann und Anna Hecker

Immer noch gibt es zahlreiche Leerstände in der Neuburger Innenstadt. Umso erfreulicher, wenn sich hinter Schaufenstern, die lange mit Papier verklebt waren, wieder etwas tut. So wie aktuell in der Färberstraße und am Oskar-Wittmann-Platz. Dort entstehen ein Anime-Shop und eine neue Bar.

