In Neuburg gibt es nach vielen Jahren wieder einen Osterbrunnen

Plus Seit 2017 stand in Neuburg kein Osterbrunnen mehr auf dem Schrannenplatz. Jetzt lässt die Frauenunion die Tradition wieder aufleben.

Von Andreas Zidar

Im Neuburger Bauhof an der Grünauer Straße wird in dieser Woche fleißig gewerkelt. An drei Abenden, von Montag bis Mittwoch, treffen sich zahlreiche Mitglieder und Freunde der Frauenunion, um eine Tradition in Neuburg wieder aufleben zu lassen - den Osterbrunnen.

Im April 2006 hat die Frauenunion unter Roswitha Haas diesen Brauch, der ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz stammt, für Neuburg ins Leben gerufen und erstmals einen Osterbunnen auf dem Schrannenplatz aufstellen lassen. Ein solches Schmuckstück, mit zahlreichen bunten Eiern und grünen Zweigen verziert, war gern gesehen und wurde in den folgenden Jahren regelmäßig angefertigt - bis 2018. In diesem Jahr habe man mit "organisatorischen Problemen" zu kämpfen gehabt, sagt Melody Geißel-Fleury, stellvertretende Ortsvorsitzende der Frauenunion Neuburg - die Dult fiel damals auf den Palmsonntag, weshalb kein Kranwagen den Schrannenplatz anfahren konnte. Dann kam die Corona-Pandemie den Beteiligten in die Quere. Das heißt: Die Bürgerinnen und Bürger Neuburgs konnten seit Jahren keinen Osterbrunnen auf dem zentralen Platz der unteren Altstadt mehr bestaunen.

