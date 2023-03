Neuburg

In Neuburg ging nur ein Biber in die Falle

Plus Die Stadt Neuburg lässt Tiere an den Klärteichen Bruck und Bergen fangen. Die mehr als 500 registrierten Biber im Landkreis sind nicht überall gern gesehen.

Von Winfried Rein

Die Neuburger Stadtverwaltung geht wieder auf Biberjagd. An den Klärteichen von Bruck und Bergen warten Kastenfallen auf unvorsichtige Tiere. Aber nur ein einziger Biber hat sich fangen lassen.

"Jetzt ist einer drin." Stadtmitarbeiter Thomas Wunderlich sah von Weitem, dass eine Falle zugeschnappt war, als er am frühen Vormittag die Anlagen in Baring kontrollierte. Ein etwa 15 Kilogramm schwerer Biber hatte sich von Äpfeln anködern lassen. Für den Gefangenen bedeutete es ein Todesurteil. Die gefangenen Tiere landen beim Donaumoos-Zweckverband in Karlshuld, werden dort erlegt, und das Fleisch wird zum Verzehr verwertet.

