In Neuburg können Paare wieder spontan heiraten

Am 23. März organisiert die Neuburger Christuskirche wieder Hochzeiten für Kurzentschlossene in der Schlosskapelle. Blumenschmuck, Live-Musik und Location sind bereits organisiert.

Der schönste Tag im Leben soll es werden - die eigene Hochzeit. Doch bis dahin sind die Vorbereitungen meist mit Stress und schlaflosen Nächten verbunden. Nicht jedoch am Donnerstag, 23. März. Denn an diesem Tag können sich Paare ganz spontan, ohne vorherige Planung, das Ja-Wort geben. Blumenschmuck, Live-Musik und Location - alles bereits organisiert. Für Verheiratete, in einer Beziehung lebende oder als gleichgeschlechtliches Paar stehen die Türen zwischen 15 und 21 Uhr in der Neuburger Schlosskapelle offen. Bereits im vergangenen Herbst waren solche "Spontan-Hochzeiten" möglich.

Damit die etwa 20-minütige Feier trotzdem persönlich wird, hat sich das Team der Neuburger Christuskirche etwas überlegt. Etwa 40 Minuten vor Beginn dürfen Paare im Café am Theater, in der Residenzstraße 66, selbst entworfene Fragebögen ausfüllen. Damit kann bei einem entspannten Kaffee unter anderem ein persönlicher Trauspruch und Lieblingsmusik ausgewählt werden.

Einfach heiraten: Paare können sich in Neuburg spontan trauen lassen

Wenn bereits einer von beiden evangelisches Kirchenmitglied ist, gilt die Eheschließung für beide Partner. Allerdings wird die Trauung erst als kirchlich anerkannt, wenn die standesamtliche Urkunde und das Stammbuch mitgebracht werden. Für die Genehmigung auf katholischer Seite sollte das Paar zusätzlich eine Bestätigung der zuständigen Kirchengemeinde mitbringen. Spontane Trauungen werden aufgrund der Ehe als Sakrament nicht anerkannt.

Zum Parken befinden sich sowohl in der Oberen Altstadt als auch „Am Graben“ oder am „Hofgarten“ einige Möglichkeiten. Vom Neuburger Bahnhof sind es etwa 15 Minuten Fußweg. Zu beachten gilt, dass die Schlosskapelle lediglich über mehrere Stufen zugänglich ist und daher nicht barrierefrei ist. Die Organisatoren empfehlen außerdem warme Kleidung, da die Schlosskapelle aus Denkmalschutzgründen nicht beheizt werden darf. Nach der Zeremonie findet ein Empfang mit Sekt und Heißgetränken statt. Ein persönliches Erinnerungsfoto und die Trauurkunde erhalten alle getrauten Paare per Post.

Zur besseren Planung wird, bei sicherer Zusage, eine Anmeldung per Mail oder Anruf erwünscht. Allerdings ist es auch möglich, spontan vorbeizukommen. Der Kostenbeitrag zum Erhalt des Ortes beträgt 50 Euro pro Paar. Wenn der Kostenbeitrag finanziell nicht machbar ist oder wenn man weitere Informationen benötigt, ist Pfarrer Jürgen Bogenreuther unter Telefon 08431/6406603 oder per Mail unter juergen.bogenreuther@elkb.de erreichbar. (AZ)

Lesen Sie dazu auch