In Neuburg läuft wieder das Kindersuchspiel „Sternderlpass“

Das Kindersuchspiel „Sternderlpass“ startet heuer zum elften Mal in der Neuburger Vorweihnachtszeit. So können die Kleinen jede Woche etwas gewinnen.

Bereits in seiner elften Auflage gibt es in der Neuburger Vorweihnachtszeit das Kindersuchspiel „Sternderlpass“. Hier gilt es, bei den teilnehmenden Geschäften vorbeizuschauen, die in den Schaufenstern versteckten Buchstaben zu finden und in der richtigen Reihenfolge in eine Teilnahmekarte einzutragen. Dabei entsteht dann das gesuchte Weihnachtswort der Woche, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.

So funktioniert das Kindersuchspiel „Sternderlpass“ in Neuburg

Damit das Ganze spannend bleibt und die Kinder mehrmals mitspielen können, werden die Buchstaben nach jeder Ziehung – die immer dienstags um 18 Uhr auf der Aktionsbühne am Schrannenplatz stattfindet – am Mittwochvormittag ausgetauscht. Somit haben die Kleinen jede Woche die Chance, ein Geschenkpackerl in Höhe von drei Neuros zu gewinnen.

Teilnahmekarten gibt es bei allen teilnehmenden Geschäften, beim Stadtmarketing im Fürstgartencenter, vielen öffentlichen Einrichtungen und am Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz. Dort können die ausgefüllten Karten dann auch in den goldenen Weihnachtsbriefkasten an der Aktionsbühne eingeworfen werden. (AZ)

