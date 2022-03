In Neuburg läuten die Kirchenglocken für den Frieden

200 Besucher beten am Karlsplatz für Frieden und die Flüchtlinge in der Ukraine. Parteien fordern sofortige Einstellung des Angriffskrieges.

Solidarität mit der Ukraine – die Hoffnung auf ein Ende des Krieges spiegelt sich in diesen Tagen in Friedens- und Mahnwachen wider. 25 Menschen folgten Sonntagnachmittag einem Aufruf zum Frieden am Neuburger Schrannenplatz. Zum Friedensgebet der Kirchen versammelten sich ab 18 Uhr rund 200 Teilnehmer auf dem Karlsplatz.

Die Kerzenlichter der Besucher erhellten die Szenerie, die Glocken der Hofkirche läuteten laut und lange. „Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass in Europa ein Angriffskrieg entbrennt“, rief Pfarrer Herbert Kohler der Versammlung zu. Mit seinem evangelischen Kollegen Steffen Schiller hatte er gleich in den ersten Kriegstagen in der Ukraine für ein gemeinsames Friedensgebet plädiert. Es war leise, „denn uns fehlen angesichts dieses Krieges die Worte.“ Mit einem Vaterunser endete das kurze Treffen auf dem eiskalten Karlsplatz.

Neuburger beten auf dem Karlsplatz in Neuburg für Frieden in der Ukraine

Papst Franziskus verlangt ein sofortiges Ende „von Blut und Tränen in der Ukraine“. Fast alle Geistlichen thematisierten den russischen Angriffskrieg in ihren Sonntagspredigten. Wenn man sich „grenzenlos und über alles erhaben fühlt“, dann führe das in die Irre, sagte der Neuburger Kaplan Dominic Leutgäb mit Blick auf Moskau. Absolutistische Herrscher schickten ihre Bürger rücksichtslos ins Verderben.

Mit Transparenten und kurzen Reden verlangten die Teilnehmer der Mahnwache am Schrannenplatz sofortige Waffenruhe und die Beendigung des Krieges. Foto: Winfried Rein

Die Parteien ÖDP, Die Linke und die Deutsche Friedensgesellschaft wollten mit ihrer Mahnwache am Schrannenplatz ein Zeichen setzen sowie „Wut und Unverständnis gegenüber einem machtbesessenen Despoten“ zum Ausdruck bringen. „Es müssen noch mehr Menschen dagegen aufstehen“, wünscht sich Gabriele Nava von der Linken. Sie sei sprachlos angesichts der Tatsache, dass Atomkraftwerke beschossen und Soldaten dorthin geschickt werden. Sie erinnerte daran, dass in Kriegen auch Frauen unermessliches Leid durch Vergewaltigungen erfahren würden.

Redner und Teilnehmer verurteilten Wladimir Putin als „machtbesessenen Despoten“. Die Nato sei aber mit schuld an der Entwicklung, weil sie mit ihrer Osterweiterung Vertrauen verloren habe, sagte Traudel Haury von der Deutschen Friedensgesellschaft Ingolstadt.