Neuburg

vor 17 Min.

In Neuburg putzt jetzt ein moderner Profi-Roboter den Supermarkt

Plus In einem Neuburger Supermarkt arbeitet der wohl erste Profi-Reinigungsroboter der Region. Für die Kunden ist es Spaß, für den Marktleiter erfüllt er eine wichtige Aufgabe.

Von Andreas Zidar

Die Frau staunt nicht schlecht. Gerade hat sie ihren Einkaufswagen um die Ecke gesteuert und vor dem Schokoladenregal geparkt, da kommt ihr ein hüfthohes Gefährt entgegen, das freundlich grüßt und im Vorbeifahren den Boden wischt. "So einen hätte ich auch gerne", sagt die Kundin und lacht. Der neue Reinigungsroboter im Rewe-Markt in der Nördlichen Grünauer Straße sorgt für Aufsehen. Er ist wohl der erste seiner Art im Raum Neuburg und vermutlich ein Fingerzeig in die Zukunft.

"Ich bin voll überzeugt von dem Gerät", sagt der selbstständige Kaufmann Stefan Guggenmos. Er betreibt den Supermarkt und hat sich dazu entschieden, den Roboter eines chinesischen Herstellers, der neu knapp 21.000 Euro kostet, für vier Jahre zu leasen. Mit dem Gerät will er laut eigener Aussage keine Arbeitskraft ersetzen, sondern das vorhandene Personal entlasten. Zwei Reinigungskräfte arbeiten stundenweise für Guggenmos. Sind diese nicht da oder im Urlaub, liegt es am übrigen Personal, für die Sauberkeit im Laden zu sorgen - neben vielen anderen Aufgaben.

