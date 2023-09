Behörden sprechen von "Dauerchlorung" in Neuburg - was bedeutet das?

Behörden sprechen in Neuburg nun von einer "Dauerchlorung" des Trinkwassers. Das bedeutet nicht, dass das Wasser künftig dauerhaft gechlort wird. Doch was dann?

Dass das Trinkwasser in Neuburg und Oberhausen gechlort wird, dürften viele Bürgerinnen und Bürger mittlerweile als Normalzustand empfinden. Immerhin läuft die Maßnahme gegen den hartnäckigen Keim „Pseudomonas aeruginosa“ im Leitungsnetz fast durchgehend seit Juli 2021, unterbrochen nur von kurzen Pausen. Das Gefühl der "Dauerchlorung" ist nun auch behördlich festgestellt. Seit September sprechen die Regierung von Oberbayern und das Gesundheitsamt in Neuburg offiziell von diesem Zustand. Dieser behördliche Status bedeutet nicht, dass das Wasser auch in Zukunft dauerhaft gechlort wird. Doch was bedeutet der Begriff in der Praxis?

Angesichts dessen, wie lange das Trinkwasser mittlerweile gechlort wird, sei es "Blödsinn", nicht von einer "Dauerchlorung" zu sprechen, diesbezüglich könne man nicht mehr "herumdiskutieren", sagt Dr. Johannes Donhauser, Leiter des Neuburger Gesundheitsamts, im Gespräch mit unserer Redaktion. Schließlich entspreche eine solche Aufbereitung des Trinkwassers nicht der Tradition in Südbayern.

"Dauerchlorung" des Trinkwassers in Neuburg und Oberhausen

Der neue Status "Dauerchlorung" verspreche Verbraucherinnen und Verbrauchern zusätzliche Sicherheit. Man kontrolliere das Wasser nun nicht nur mikrobiologisch, sondern noch genauer auch auf die chemische Zusammensetzung, um mögliche, gesundheitsgefährdende Nebenprodukte des Chlors schneller zu erkennen, erklärt Donhauser. Sollten hierbei schlechte Werte festgestellt werden, sei eine mögliche Folge die Einstellung der Chlorung. Der Status "Dauerchlorung" könnte nach Angaben des Medizinaldirektors also dazu führen, dass die Maßnahme früher beendet wird als sonst.

Ernst Reng, einer der beiden Leiter der Neuburger Stadtwerke, spricht in diesem Zusammenhang von einer "reinen Begrifflichkeit", die für ihn in der Praxis keine Auswirkungen habe. Die Chlorung werde bis auf Weiteres aufrechterhalten, mit der bisherigen Dosierung. Die einzige Folge: Man wolle sich nun noch intensiver Gedanken machen, wie eine mögliche Exit-Strategie aussehen könnte.

Wie lange wird das Wasser in Neuburg und Oberhausen noch gechlort?

Prognosen über ein mögliches Ende der Maßnahme seien "Kaffeesatzleserei". Nur eines könne man laut Reng sagen: Aus der Chlorung wird man eher in der kalten als in der warmen Jahreszeit aussteigen. Schließlich wachsen die Keime, die sich offenbar im Leitungsnetz verstecken, bei hohen Temperaturen schneller als bei niedrigen. Die Hoffnung der Verantwortlichen wäre, dass sich im Winter, nach einem möglichen Ende der Chlorung, ein Biofilm aufbauen könnte, der die Leitungen für wärmere Zeiten wappnet. Auch Gesundheitsamtsleiter Donhauser kann nur spekulieren, wie lange die Chlorung aufrechterhalten wird. Er rechne "nicht vor dem Jahreswechsel" mit einem Wechsel der Strategie.

